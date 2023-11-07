МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года, на 2024 год повысило, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Цены на нефть падают на фоне противоречивых данных Китая

Минэнерго понизило прогноз добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день до 12,9 миллиона баррелей в сутки, а на 2024 год — повысило на 30 тысяч баррелей в сутки, до 13,15 миллиона баррелей в день.

В октябре минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 140 тысяч баррелей в день — до 12,92 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,12 миллиона баррелей в день.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.