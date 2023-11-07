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Минэнерго США изменило прогноз добычи нефти в стране на 2023-2024 годы
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Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года, на 2024 год повысило, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза... ПРАЙМ, 07.11.2023
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года, на 2024 год повысило, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
Минэнерго понизило прогноз добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день до 12,9 миллиона баррелей в сутки, а на 2024 год — повысило на 30 тысяч баррелей в сутки, до 13,15 миллиона баррелей в день.
В октябре минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 140 тысяч баррелей в день — до 12,92 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,12 миллиона баррелей в день.
Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.