МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года, на 2024 год повысило, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). 

Бочки с нефтью

Цены на нефть падают на фоне противоречивых данных Китая

Минэнерго понизило прогноз добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день до 12,9 миллиона баррелей в сутки, а на 2024 год — повысило на 30 тысяч баррелей в сутки, до 13,15 миллиона баррелей в день.

В октябре минэнерго США повысило прогноз на 2023 год на 140 тысяч баррелей в день — до 12,92 миллиона баррелей в сутки, на 2024 год — понизило на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,12 миллиона баррелей в день.

Уровень добычи нефти в США в 2022 году оценивается в 11,91 миллиона баррелей в день.