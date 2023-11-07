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2023
https://1prime.ru/oil/20231107/842197270.html
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023-2024 годы
Нефть
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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023 и 2024 годы, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA)... ПРАЙМ, 07.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023 и 2024 годы, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
Теперь, согласно приложенным материалам, прогноз потребления на 2023 год составляет 101,04 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — 102,44 миллиона. Таким образом, минэнерго США ожидает спрос больше на 120 тысяч баррелей в текущем году и на 200 тысяч баррелей в 2024 году, чем в прошлом месяце.
Из данных министерства следует, что мировое потребление нефти вырастет в 2023 году на 1,46 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — на 1,4 миллиона.
В октябрьском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире вырастет до 100,92 и 102,24 миллиона баррелей в сутки соответственно.