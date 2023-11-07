МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2023 и 2024 годы, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Теперь, согласно приложенным материалам, прогноз потребления на 2023 год составляет 101,04 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — 102,44 миллиона. Таким образом, минэнерго США ожидает спрос больше на 120 тысяч баррелей в текущем году и на 200 тысяч баррелей в 2024 году, чем в прошлом месяце.

Из данных министерства следует, что мировое потребление нефти вырастет в 2023 году на 1,46 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году — на 1,4 миллиона.

В октябрьском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2023 и 2024 годах спрос на нефть в мире вырастет до 100,92 и 102,24 миллиона баррелей в сутки соответственно.