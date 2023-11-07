МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Министерство энергетики США слегка повысило прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2023 году — до 10,73 миллиона баррелей в сутки с 10,63 миллиона, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Минэнерго США изменило прогноз добычи нефти в стране на 2023-2024 годы

"Хотя общая добыча жидких углеводородов в России значительно сократилась… в начале 2022 года, к середине 2023 года она стабилизировалось на уровне около 10,6 миллиона баррелей в сутки. Мы предполагаем, что добыча нефти в России останется относительно неизменной в течение оставшейся части нашего прогнозируемого периода и составит в среднем 10,7 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

Согласно приложенным материалам, добыча Россией нефти и конденсата по итогам этого года составит 10,73 миллиона баррелей в сутки, что на 0,24 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2022 году. Добыча в 2024 году сократится до 10,72 миллиона баррелей в сутки, то есть всего на 10 тысяч баррелей в сутки к предыдущему году.

При этом в своем октябрьском прогнозе минэнерго США ожидало добычу в 10,63 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, 10,61 миллиона — в 2024 году.

В первом квартале этого года добыча нефти и газового конденсата в РФ составила 11,06 миллиона баррелей в сутки — это самый высокий показатель по оценкам за год. Самый низкий уровень добычи в 2023 году был по итогам третьего квартала, он составил 10,58 миллиона баррелей в сутки, следует из материалов минэнерго США. Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Затем добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с Россией добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа экспорт нефти. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.