МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Текущее снижение цен на нефть носит скорее фундаментальный характер и связано со сложившимся балансом на мировом рынке, в следующем году котировки продолжат опускаться и будут находиться в диапазоне 75-80 долларов за баррель, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. В ГД внесли поправки, восстанавливающие нефтяникам топливный демпфер

Ранее в среду днем цена на нефть марки Brent снизилась до менее чем 81 доллар за баррель — впервые с 24 июня. Цены постепенно снижаются более трех недель подряд, несмотря на призывы властей Ирана ввести эмбарго на поставки нефти в Израиль и в целом продолжение конфликта на Ближнем Востоке.

"Текущее сокращение цен носит скорее фундаментальный характер и связано с балансом мирового рынка, а именно — с ограниченными перспективами повышения спроса при ожидаемом наращивании добычи. С учетом этого в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения снижения котировок — в 2024 году они, вероятно, будут находиться в диапазоне 75-80 долларов за баррель", — прокомментировал Тимонин.

Эксперт пояснил, что, с другой стороны, наблюдаемый ранее рост нефтяных котировок был обусловлен не столько рыночными факторами, сколько опасениями игроков в отношении возможного обострения конфликта на Ближнем Востоке и в том числе вовлечения в него других стран. "В настоящее же время подобные настроения спали", — подчеркнул Тимонин.

Что касается ограниченных перспектив увеличения мирового спроса на нефть, то они вызваны сдержанной динамикой роста экономики крупнейших потребителей, в первую очередь, США и Европы, считает он.

Что же касается наращивания добычи, то она наблюдается в странах, не входящих в ОПЕК+. Например, ощутимый рост предложения нефти ожидается в Канаде. С другой стороны, немаловажным фактором может стать политика самой ОПЕК+ — при эволюции условий соглашения и дополнительном сокращении добычи странами-участницами соглашения ситуация на мировом рынке, безусловно, может значительно измениться, заключил он.