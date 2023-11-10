МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти за все время торговых отношений стран — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших экспортеров в адрес этой страны по итогам месяца, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Банк БРИКС выдал Бразилии кредит на восстановление экономики

Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.

Октябрьская поставка нефти как по объему, так и по стоимости стала самой крупной как минимум с 1997 года — более ранней статистики в открытом доступе нет. До этого рекордный объем нефти Бразилия закупила в мае 2002 года на уровне 139,8 тысячи тонн (1 миллион баррелей), а по стоимости предыдущий максимум был в июне 2010 года в 86,2 миллиона долларов.

Это позволило России стать третьим крупнейшим поставщиком нефти в Бразилию в октябре. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).

С начала года Бразилия приобрела российской нефти на 181 миллион долларов, что делает Россию 11-ым крупнейшим поставщиком этого сырья. Основными продавцами нефти в южноамериканскую страну в 2023 году стали Саудовская Аравия (1,5 миллиарда долларов), США (1,4 миллиарда долларов) и Алжир (1,3 миллиарда долларов).