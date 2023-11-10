МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Рост поставок российской нефти в октябре в Бразилию может быть связан с запретом властями РФ экспорта нефтепродуктов, который мог простимулировать российские компании к наращиванию экспорта первичного сырья, заявил РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Эксперт рассказал, когда могут снять ограничения экспорта топлива

"Рост поставок нефти в Бразилию может быть связан с запретом на экспорт нефтепродуктов, который действовал на рубеже сентября и октября 2023 года. Этот запрет мог простимулировать компании к наращиванию экспорта первичного сырья вместо его отправки на НПЗ для дальнейшего экспорта нефтепродуктов", — сказал он.

По расчетам РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы, Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти за все время торговых отношений стран — 207 тысяч тонн на 133 миллиона долларов — и вошла в тройку крупнейших экспортеров в адрес этой страны по итогам месяца. Впереди только США (346 миллионов долларов) и соседняя Гайана (187 миллионов долларов). В пятерку также входят Алжир (112 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (98 миллионов долларов).

Бразилия в начале осени после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у России, а в октябре объем импорта вырос в 2,5 раза — до 207,4 тысячи тонн, или примерно 1,5 миллиона баррелей. Стоимость партии также резко увеличилась — в 2,8 раза, до 133,25 миллиона долларов.

Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из-за продолжительного роста биржевых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке. Позже, 6 октября, оно утвердило дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.