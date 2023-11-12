МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индия, несмотря на вводимые Западом антироссийские санкции, получила неожиданную выгоду при закупках российских энергоносителей, пишет Akharin Khabar. Индия в октябре сократила импорт российской нефти

Ранее Индия объявила о намерении увеличить объем закупок энергоносителей из России, однако недавно была вынуждена сократить закупки из-за возросшей стоимости нефти и стоимости ремонтных работ. Вследствие чего, в сентябре был увеличена скидка к отпускной цене российской нефти за наличные.

Согласно подсчетам агентства Reuters, на основе данных Министерства торговли Индии, индийские НПЗ в сентябре покупали нефть из России по средней цене около 82 долларов, в то время как в августе цена составляла 86 долларов за баррель. Они также пользуются обширными льготами: продавец энергоносителей осуществляет транспортировку и оформляет страховку.

Для удовлетворения внутренних потребностей в энергоносителях, Индии необходимо закупать около 80% энергоресурсов. После начала конфликта на Украине возможность приобретать нефть на мировом рынке сильно сократилась, и Индия увеличила закупки сырья из России, став крупным покупателем российской нефти, поставляемой морем.

Несмотря на потолок цены на нефть в размере 60 долларов за баррель, введенный странами Большой Семерки (G7 — прим. ред.) и ограничительные меры стран ОПЕК+ по сокращению поставок, средняя цена, по которой Индия приобретала сырье в России в сентябре, значительно ниже, чем цена нефти из Ирака (83,56 доллара) и Саудовской Аравии (96,16 доллара).