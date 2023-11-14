МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в октябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов от уровня сентября на 70 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей в сутки, а ее выручка сократилась на 25 миллионов долларов, до 18,34 миллиарда долларов, следует из ежемесячного доклада агентства. Посол оценил перспективы для работы нефтяных компаний России в Ливии

"Экспорт российской нефти в октябре снизился на 70 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей в сутки, поскольку увеличение объемов поставок нефти не смогло компенсировать снижение объемов поставок нефтепродуктов. Предполагаемая выручка от экспорта снизилась на 25 миллионов долларов, до 18,34 миллиарда долларов, поскольку снижение мировых цен на нефть более чем компенсировало уменьшение дисконта на российские сорта по сравнению с североморскими датированными", — говорится в докладе.

Агентство отмечает, что в октябре РФ увеличила объемы морских перевозок нефти на 110 тысяч баррелей в сутки, что позволило поднять уровень экспорта нефти до 5,04 миллиона баррелей в сутки. При этом МЭА со ссылкой на предварительные данные Kpler сообщило, что экспорт нефтепродуктов в отчетном месяце снизился. Сильнее всего упали поставки на Ближний Восток — на 180 тысяч баррелей в сутки, до 130 тысяч. Также объемы экспорта нефтепродуктов сократились в Индию (-120 тысяч баррелей), Китай (-50 тысяч баррелей) и Турцию (-40 тысяч баррелей).

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия с конца сентября для стабилизации топливных цен на внутреннем рынке ввела ограничения на экспорт бензина и дизтоплива.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.