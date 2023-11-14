МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти Россией в октябре выросла на 30 тысяч баррелей в сутки с уровня сентября и составила 9,53 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА назвало долю ОПЕК и России в поставках нефти на рынок до 2030 года

"В октябре добыча нефти в России выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 9,53 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. В приложенных таблицах уточняется, что уровень добычи нефти составлял 9,53 миллиона баррелей в сутки в октябре, 9,5 миллиона в сентябре и 9,47 миллиона баррелей в сутки в августе.

Общий объем добычи жидких углеводородов Россией в октябре составил, по оценкам МЭА, 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей в сутки больше к сентябрю. Агентство ожидает, что в 2023 году средний уровень добычи жидких углеводородов в России составит 10,95 миллиона баррелей в сутки, что на 140 тысяч баррелей меньше, чем в прошлом году.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. В результате производство нефти в России должно составить 9,45 миллиона баррелей в сутки. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия достигла обещанного с мая.

Добровольное сокращение было продлено до конца 2023 года, а позднее — до конца 2024 года. Вместе с РФ добровольно сокращают добычу и ряд других стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.