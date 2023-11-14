МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году до 2,4 миллиона баррелей в сутки с 2,3 миллиона в прошлом докладе, теперь ожидает спрос на уровне 102 миллионов баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада МЭА. ВТБ ожидает роста спроса на золото среди физлиц

"Мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102 миллионов баррелей в сутки, что на 110 тысяч баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось в докладе за прошлый месяц", — сказано в сообщении.

В октябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 101,9 миллиона баррелей в сутки и рост на 2,3 миллиона баррелей в сутки.

По оценке агентства, спрос в первом квартале 2023 года составил 100,35 миллиона баррелей в сутки, во втором он вырос до 101,71 миллиона баррелей в сутки. В третьем квартале МЭА оценивает спрос на уровне 102,99 миллиона баррелей в сутки, а в четвертом – 102,75 миллиона баррелей в сутки.

В 2024 году, по оценкам МЭА, спрос составит почти 102,9 миллиона баррелей в сутки.