МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. МЭА предрекло неустойчивость мирового рынка СПГ

В прошлом месяце агентство прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 101,6 миллиона баррелей в сутки.

"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году", — говорится в докладе.

В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, — на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до "беспрецедентных" 103,4 миллиона баррелей в сутки.

По мнению агентства, конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.