2023-11-14T12:09:17+03:00
2023-11-14T12:09:17+03:00
2023-11-14T12:09:17+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231114/842260395.html
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки — до рекордных... ПРАЙМ, 14.11.2023
нефть, энергетика, новости, мир, мэа, нефтедобыча
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475737.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475736.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475736.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475735.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83347/57/833475735.jpg
https://1prime.ru/gas/20231024/842064393.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировой добыче нефти на 2023 год: теперь ожидает ее увеличения на 1,7 миллиона баррелей в сутки — до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В прошлом месяце агентство прогнозировало рост добычи нефти в 2023 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 101,6 миллиона баррелей в сутки.
"Рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что помогло увеличить мировую добычу нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки, до рекордных 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году", — говорится в докладе.
В следующем году МЭА прогнозирует резкий рост добычи за счет стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, — на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до "беспрецедентных" 103,4 миллиона баррелей в сутки.
По мнению агентства, конфликт между Израилем и ХАМАС не оказал существенного влияния на уровень добычи нефти.