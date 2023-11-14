МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в октябре увеличили добычу на 70 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 36,51 миллиона баррелей в сутки, отставание от квот составило 0,4 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Россия сократила экспорт нефти и нефтепродуктов, сообщило МЭА

Согласно приложенным таблицам, 19 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в октябре 36,51 миллиона баррелей в сутки. В сентябре их добыча составляла 36,44 миллиона баррелей, таким образом, за месяц она выросла на 70 тысяч баррелей в сутки. При этом целевой уровень добычи в рамках квот составляет 36,92 миллиона, следовательно, разница между квотой и реальным производством составила 0,41 миллиона баррелей в сутки.

Суммарная добыча нефти во всех 23 странах ОПЕК+ (включая освобожденных от квот участников сделки) выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 43,19 миллиона баррелей в сутки, поскольку увеличение добычи в Анголе, Ираке и России компенсировало небольшое снижение в других странах. Добыча только в ОПЕК в октябре не изменилась и составила 28,21 миллиона баррелей в сутки, а вне ОПЕК — выросла на 30 тысяч баррелей в сутки, до 14,98 миллиона.

МЭА отмечает, что эффективные резервные мощности ОПЕК+, исключая попавшие под санкции Иран и Россию, составили 5,1 миллиона баррелей в сутки, причем около 60% этого резерва приходится на Саудовскую Аравию. По оценкам агентства, это самый высокий профицит мощностей, за исключением периода пандемии коронавируса. МЭА оценило рост нефтедобычи в России

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.