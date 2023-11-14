МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об индексации тарифов на транспортировку нефтепродуктов по системе "Транснефти" в 2024 году на 7,2%, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Госдума приняла законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих

Согласно документу, тариф на поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и в пределах таможенной территории России и стран ЕАЭС вырастет на 7,2%, до 24,16 рубля за тонну. Максимальная ставка тарифа на перевалку нефтепродуктов в порту Приморска составит 189,93 рубля за тонну, увеличившись также на 7,2%. Тарифы на услуги "Транснефти" по наливу нефтепродуктов в ж/д и автомобильный транспорт вырастут на эту же величину.

Тарифы "Транснефти" на прокачку нефти будут проиндексированы в 2024 году тоже на 7,2%, приказ ФАС об этом был опубликован в прошедшую пятницу.

Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 7,5%, Банк России — в диапазоне 7-7,5%. С начала 2023 года тарифы "Транснефти" были проиндексированы на 6%.