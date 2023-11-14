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2023
https://1prime.ru/oil/20231114/842266965.html
Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Несмотря на введенные санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых применяют российское сырье, пишет Washington Post. США отказались от закупок... ПРАЙМ, 14.11.2023
нефть, энергетика, новости, сша, пентагон, поставки нефти, нефтепродукты, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на введенные санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых применяют российское сырье, пишет Washington Post.
США отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов после начала Россией специальной военной спецоперации на Украине.
Газета провела свое расследование, якобы выявившее, что являющийся поставщиком армии США греческий НПЗ Motor Oil Hellas, может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал.
"Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", — сказано в материале издания.
При этом Washington Post отмечет, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций.
В минобороны США изданию пояснили, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках.