ВАШИНГТОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на введенные санкции, Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых применяют российское сырье, пишет Washington Post. США в сентябре нарастили закупки платины из России

США отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов после начала Россией специальной военной спецоперации на Украине.

Газета провела свое расследование, якобы выявившее, что являющийся поставщиком армии США греческий НПЗ Motor Oil Hellas, может получать российский мазут через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал.

"Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты (из России)", — сказано в материале издания.

При этом Washington Post отмечет, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон, подписавший с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения санкций.

В минобороны США изданию пояснили, что ответственность за соблюдение санкций лежит на самих поставщиках.