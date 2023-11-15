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Совдир "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды
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Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в 30,77 рубля на одну акцию, следует из материалов компании. "Рекомендовать внеочередному... ПРАЙМ, 15.11.2023
нефть, акции, энергетика, рынки, новости, роснефть, дивиденды
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в 30,77 рубля на одну акцию, следует из материалов компании.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "НК "Роснефть" принять следующие решения: 1) Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в денежной форме в размере 30 рублей 77 копеек (тридцать рублей семьдесят семь копеек) на одну размещенную акцию", — говорится в сообщении.
Совет директоров предложил определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 11 января 2024 года.
Внеочередное общее собрание акционеров в формате заочного голосования по дивидендам назначено на 22 декабря.