МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дания согласно новым планам ЕС будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, пишет газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе. Пентагон продолжает закупать нефтепродукты из российского сырья, пишут СМИ

"Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды", — пишет издание.

По данным источников, власти Дании будут нацеливаться на танкеры, следующие транзитом через датские проливы без западной страховки. Действия страны будут осуществляться в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды, отмечает издание.

Как утверждает Financial Times, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, а это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

"Если отвечать коротко, мы не проверяем документы или суда, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море", — заявил изданию представитель датского оборонного командования. Правительство Дании отказалось от комментариев.

Еврокомиссия отказалась комментировать предложенные меры, но отметила, что ее глава Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие "действия по ужесточению потолка цен на нефть".