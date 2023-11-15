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2023-11-15T13:09:52+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231115/842273602.html
ЕК повысила прогноз по цене барреля нефти Brent в 2023 году
Нефть
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Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2023 год до 84,1 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем прогнозе, говорится в осеннем докладе... ПРАЙМ, 15.11.2023
нефть, энергетика, новости, ек, brent, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2023 год до 84,1 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем прогнозе, говорится в осеннем докладе ЕК.
В 2024 году ЕК теперь прогнозирует среднегодовую стоимость Brent на уровне 84,5 доллара за баррель вместо ожидавшихся ранее 61,6 доллара за баррель.