МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2023 год до 84,1 доллара за баррель с 63,9 доллара в предыдущем прогнозе, говорится в осеннем докладе ЕК. Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью, пишет СМИ

В 2024 году ЕК теперь прогнозирует среднегодовую стоимость Brent на уровне 84,5 доллара за баррель вместо ожидавшихся ранее 61,6 доллара за баррель.