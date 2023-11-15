МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Дания проверками танкеров с российской нефтью, проходящих через воды страны, попытается заставить Россию соблюдать потолок цен в размере 60 долларов за баррель, сказал РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В Кремле прокомментировали план Дании на российскую нефть

Ранее в среду газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с переговорами в Брюсселе, сообщила, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

"Эта история, конечно, связана с попытками всё-таки заставить Россию соблюдать санкции потолка цены. Будет использоваться предлог, что у вас неправильная страховка, потому что сейчас экспорт российской нефти страхуют либо российские, либо азиатские компании, но не западные. Западные требуют, чтобы при погрузке на танкер российская нефть стоила 60 долларов и ниже, то есть чтобы соблюдался потолок цены", — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что потолок цены на российскую нефть не подразумевает запрета покупать российскую нефть — он запрещает перевозить ее в танкерах и страховать эту перевозку в танкерах.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.