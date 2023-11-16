АСТАНА, 16 ноя — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтетранспортная компания "Казтрансойл" (КТО) в январе-октябре 2023 года поставила в Германию по системе нефтепроводов "Транснефти" 690 тысяч тонн казахстанской нефти, в ноябре планируется поставка 100 тысяч тонн, сообщила пресс-служба компании. В России оценили объем торговли с Казахстаном в рублях

"В январе-октябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 690 тысяч тонн. В ноябре в Германию АО "Казтрансойл" планирует поставить 100 тысяч тонн казахстанской нефти", — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года АО "Казтрансойл" направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и РФ от 7 июня 2002 года.

"АО "Казтрансойл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти в год по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний", — отмечается в релизе.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что минэнерго республики ведет переговоры об увеличении объемов поставок нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" до 2 миллионов тонн в год.