МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз", одна из крупнейших в России нефтяных компаний, расширяет поставки нефти в Пакистан, пишет газета "Коммерсант". Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

"РФ расширяет поставки нефти в Пакистан, отправив уже третью партию за год. Единственным поставщиком является "Сургутнефтегаз", — сообщает газета.

В начале ноября "Сургутнефтегаз" отгрузил новую партию нефти в Пакистан в объеме около 100 тысяч тонн из порта Усть-Луга в Ленинградской области, пишет издание со ссылкой на данные Kpler. Танкер Clyde Noble 7 ноября загружался в порту Усть-Луга.

Нефтекомпания начала поставки в мае, направив аналогичную по объемам партию нефти из Приморска в Карачи. Вторая партия была направлена компанией в августе для нужд крупнейшего в стране НПЗ компании Cnergyico Pk в провинции Белуджистан.

При этом Россия и Пакистан уже несколько месяцев обсуждают долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в октябре допускал возможность импорта около 1 миллиона тонн российской нефти в год, пишет газета. Предполагалось, что Пакистан будет рассчитываться за российское сырье в китайских юанях.

Пакистан преимущественно потребляет сырье с Ближнего Востока, крупнейшими морскими экспортерами в эту страну являются Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечается в статье. В среднем Саудовская Аравия поставляла в Пакистан ежемесячно около 110 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 21 тысячу. Россия же поставила примерно по 25 тысяч баррелей в сутки в июне и октябре, а в сентябре начала экспортировать в Пакистан и нефтепродукты.

Привлекательность российских поставок для Пакистана заключается в том, что Россия из-за санкций вынуждена продавать свою нефть с дисконтом, а потеря европейского рынка увеличила затраты российских нефтекомпаний на фрахт танкеров, отмечает газета.