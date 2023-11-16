МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Заключение в ближайшие месяцы долгосрочного контракта на поставки российской нефти в Пакистан вероятно, переговорную позицию России может усиливать постепенное снижение дисконта на российскую нефть, прокомментировал РИА Новости перспективы заключения контракта с Пакистаном аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

Газета "Коммерсант" в четверг написала, что Россия расширяет поставки нефти в Пакистан, направив за год третью партию нефти. Отмечается, что уже несколько месяцев Россия обсуждает долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. Единственным поставщиком нефти в страну является "Сургутнефтегаз".

"Экономическая ситуация в Пакистане стабильно является непростой, в связи с чем для страны использование скидок на российскую нефть является хорошей опцией. На этом фоне мы считаем заключение долгосрочного контракта в ближайшие месяцы вероятным сценарием", – отметил Кауфман.

Пакистан является относительно небольшим рынком для российских компаний, "успехом" можно считать, если в среднесрочной перспективе экспорт достигнет 50–100 тысяч баррелей в сутки, добавил эксперт. В то же время, как уточнил Кауфман, сейчас российский нефтяной экспорт сильно зависит от поставок в Китай, Индию и Турцию, в связи с чем диверсификация экспорта является "логичным и необходимым шагом". Лавров спрогнозировал взаимодействие Венесуэлы и России в энергетике

"Последние полгода дисконт на сорт Urals стабильно снижался, и если в начале года он составлял более 30 долларов за баррель, то сейчас он опустился ниже 10 долларов за баррель. Полагаем, что постепенное снижение дисконта на российскую нефть может усиливать переговорную позицию РФ и позволяет надеяться на более привлекательные условия. Вероятно, ожидание данных условий и может задерживать заключение контракта", – сказал он.

Наименьший дисконт, как добавил эксперт, на данный момент у нефти сорта ESPO, поставляемого с востока страны в Китай. В китайский портах дисконт на данный сорт к Brent сейчас составляет менее 1 доллара за баррель, уточнил он в заключение.