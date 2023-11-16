2023-11-16T15:33:44+03:00
2023-11-16T15:33:44+03:00
2023-11-16T15:33:44+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231116/842287494.html
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в сентябре
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки нефти из Саудовской Аравии в сентябре достигли 5,75 млн баррелей в день против 5,58 млн баррелей в день в августе. Об этом в четверг сообщил Международный энергетической... ПРАЙМ, 16.11.2023
нефть, энергетика, новости, саудовская аравия, экспорт нефти, поставки нефти
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463180.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463180.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463177.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463177.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463174.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/31/832463174.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231116/842278018.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки нефти из Саудовской Аравии в сентябре достигли 5,75 млн баррелей в день против 5,58 млн баррелей в день в августе. Об этом в четверг сообщил Международный энергетической форум (IEF), ссылаясь на данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI).
JODI получает ежемесячные экспортные данные от Эр-Рияда и других участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а затем публикует их на своем веб-сайте.