МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки нефти из Саудовской Аравии в сентябре достигли 5,75 млн баррелей в день против 5,58 млн баррелей в день в августе. Об этом в четверг сообщил Международный энергетической форум (IEF), ссылаясь на данные Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI). Западу приготовиться: Россия расширяет географию поставок нефти

JODI получает ежемесячные экспортные данные от Эр-Рияда и других участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а затем публикует их на своем веб-сайте.