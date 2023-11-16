МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рынок Пакистана для поставок нефти из России небольшой, но по-своему привлекательный, вопрос – в цене поставок, пока самыми привлекательными странами для экспорта российской нефти остаются Китай и Индия, следует из комментария РИА Новости портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина. Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в сентябре

Газета "Коммерсант" в четверг написала, что Россия расширяет поставки нефти в Пакистан, направив за год третью партию нефти. Отмечается, что уже несколько месяцев Россия обсуждает долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. Единственным поставщиком нефти в страну является "Сургутнефтегаз".

Вероятность заключения долгосрочного контракта России и Пакистана на поставки нефти "ненулевая", однако в середине октября правительство Пакистана разрешило компаниям прямые договора с российскими экспортерами, что снижает необходимость "какого-то специального единого соглашения", отмечает Скрябин.

"Маршрут в Пакистан примерно сопоставим с маршрутом в Индию, вопрос объема и цены продажи. Всего потребление нефти Пакистаном примерно 0,4 миллиона баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 10% российского экспорта. Поэтому рынок там нельзя назвать большим, но тем не менее, опять же вопрос коммерческих условий (цены)", – ответил эксперт на вопрос агентства о том, насколько Пакистан привлекателен для российских нефтяных компаний.

Он также отметил, что наиболее привлекательными для российских нефтяных экспортеров остаются Китай и Индия. В последней российская нефть продается с наименьшим дисконтом, уточнил Скрябин.

"У России богатый опыт сотрудничества, мне кажется, со всеми странами по поставкам нефти. У России – как у крупнейшего экспортёра – сильные позиции на рынке и, соответственно, можно предлагать взаимовыгодные условия. Россия сейчас очень много нефти поставляет в Индию, то есть, понятно, инфраструктурный и логистический момент, поэтому в России всегда есть возможность для расширения", – добавил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.