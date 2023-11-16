МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть к вечеру четверга ускорили темпы падения примерно до 3%, стоимость барреля Brent впервые с 20 июля опустилась ниже 79, а WTI — ниже 75 долларов, следует из данных торгов.

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По состоянию на 17.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,99%, до 78,77 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,1%, до 74,27 доллара. показатели опустились ниже 79 и 75 долларов за баррель соответственно впервые с 20 июля.