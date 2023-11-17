МОСКВА,17 ноя — ПРАЙМ. Возможные проверки Данией танкеров с российской нефтью будут расценены как пиратство, заявил изданию "Известия" вице-адмирал, бывший первый замкомандующего Балтийским флотом Александр Бражник. Эксперт предсказал появление космических пиратов в течение 10 лет

Ранее газета Financial Times писала о намерении датской стороны проверять и при необходимости задерживать суда с "черным золотом" из России, которые проходят в ее территориальных водах.

"Пока не будет международной договоренности на этот счет, это будет называться пиратством, по-другому квалифицировать такое действие нельзя. Что значит остановить судно? Тем более что нефть и нефтепродукты возят не только российские танкеры, но и китайские, индийские и третьих стран мира", — сказал Бражник.

По его словам, создание препятствий для прохода российских кораблей можно расценивать как объявление войны.

Вице-адмирал добавил, что движение судов через балтийские проливы регулируется Копенгагенским трактатом 1857 года, в которой прописана в том числе свобода мореплавания.

"Датчане сегодня все время оборачиваются и заглядывают в глаза американцам, ища поощрения", — подчеркнул Бражник.