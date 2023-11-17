2023-11-17T15:12:39+03:00
2023-11-17T15:12:39+03:00
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2023
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В России назвали планы Дании на российскую нефть пиратством
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Возможные проверки Данией танкеров с российской нефтью будут расценены как пиратство, заявил изданию "Известия" вице-адмирал, бывший первый замкомандующего Балтийским флотом... ПРАЙМ, 17.11.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, россия, дания, пиратство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА,17 ноя — ПРАЙМ. Возможные проверки Данией танкеров с российской нефтью будут расценены как пиратство, заявил изданию "Известия" вице-адмирал, бывший первый замкомандующего Балтийским флотом Александр Бражник.
Ранее газета Financial Times писала о намерении датской стороны проверять и при необходимости задерживать суда с "черным золотом" из России, которые проходят в ее территориальных водах.
"Пока не будет международной договоренности на этот счет, это будет называться пиратством, по-другому квалифицировать такое действие нельзя. Что значит остановить судно? Тем более что нефть и нефтепродукты возят не только российские танкеры, но и китайские, индийские и третьих стран мира", — сказал Бражник.
По его словам, создание препятствий для прохода российских кораблей можно расценивать как объявление войны.
Вице-адмирал добавил, что движение судов через балтийские проливы регулируется Копенгагенским трактатом 1857 года, в которой прописана в том числе свобода мореплавания.
"Датчане сегодня все время оборачиваются и заглядывают в глаза американцам, ища поощрения", — подчеркнул Бражник.