МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти Urals вернулась к 60 долларам за баррель, что соответствует западному потолку цен на энергоресурс, пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus Media.

Издание сообщает, что поставки из порта Приморска на Балтийском море проходили по цене 62,13 доллара за баррель, что на 4,5 доллара меньше, чем днем ранее. Дисконт сохранился на уровне 14,67 доллара за баррель, как и на прошлой неделе.

Как подчеркивает автор статьи, в последнее время ценовой потолок фактически не работал, так как российская нефть продавалась дороже. На этом фоне российский Минфин в начале ноября указал, что средняя стоимость Urals с начала года составила 61,84 доллара за баррель.

Уточняется, что на снижение цены на Urals могут влиять такой фактор, как усиление контроля со стороны США за соблюдением норм ценового потолка.

Кроме того, стало известно о дискуссии в Евросоюзе по поводу проверки российских танкеров в датских проливах и возможной блокировки в случае, если документы вызовут подозрение. Решение о таких мерах еще не принято, но поводом для него может стать экологическая угроза.

Ранее поступила информация, что Дания, согласно новым планам ЕС, будет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Об этом сообщило издание Financial Times.