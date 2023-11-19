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В Венесуэле рассказали о планах добычи нефти с Россией
Нефть
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Россия и Венесуэла планируют вернуться к прежнему уровню добычи нефти в сутки, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "В комиссии мы договорились о... ПРАЙМ, 19.11.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, нефть, россия, венесуэла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Россия и Венесуэла планируют вернуться к прежнему уровню добычи нефти в сутки, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
"В комиссии мы договорились о возобновлении переговоров и участии российских компаний в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Можно сказать, что на первом этапе мы стремимся восстановить уровень добычи, который у нас был пару лет назад. Вторая цель — это увеличить этот уровень добычи как минимум вдвое", — подчеркнул министр.
Кроме того, он добавил, что совместная добыча нефти в Венесуэле за последние годы достигла 120-150 тысяч баррелей в сутки. Пинто добавил, что, несмотря на санкционное давление, целью является восстановление добычи прежних объемов нефти с российской компанией "Роснефть".
Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Каракас наметили пути дальнейшего сотрудничества и увеличения добычи нефти. По его словам, совместные предприятия России и Венесуэлы перевыполняют план по добыче на 16%. В прошлом году совместная добыча составила 35 миллионов баррелей, а в этом году будет больше, сообщил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.