МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Попытки Запада сдержать экспорт российской нефти оказались тщетны, доходи Москвы от продажи энергоресурса продолжают расти, пишет издание Bloomberg.

По данным Минфина России, страна получает все больше денег от поставок нефти на мировые рынки. Это касается как долларов, так и рублей.

Как отмечает издание, санкции западных стран, в первую очередь ценовой потолок на нефть, показали свою неэффективность. В соответствии с недавней информацией, российская нефть марки Urals в последнее время торговалась выше потолка и только недавно вернулась к уровню в 60 долларов за баррель.

Сообщается, что страны G7 пока не планируют менять ценовой потолок, но Евросоюз думает об ужесточении мер контроля за действующим порогом цен, разрабатывая двенадцатый пакет санкций против России.

В Москве не раз отмечали, что российская экономика успешно справляется с западным санкционным давлением. Однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле "не носят розовых" очков и понимают, что попытки сдерживания страны будут только усиливаться.