2023-11-19T11:00:42+03:00
2023-11-19T11:00:42+03:00
2023-11-19T11:00:42+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231119/842306448.html
Западные нефтяные санкции против России не действуют, пишет СМИ
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Попытки Запада сдержать экспорт российской нефти оказались тщетны, доходи Москвы от продажи энергоресурса продолжают расти, пишет издание Bloomberg. По данным Минфина России,... ПРАЙМ, 19.11.2023
нефть, энергетика, экономика, мировая экономика, новости, мир, нефть, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Попытки Запада сдержать экспорт российской нефти оказались тщетны, доходи Москвы от продажи энергоресурса продолжают расти, пишет издание Bloomberg.
По данным Минфина России, страна получает все больше денег от поставок нефти на мировые рынки. Это касается как долларов, так и рублей.
Как отмечает издание, санкции западных стран, в первую очередь ценовой потолок на нефть, показали свою неэффективность. В соответствии с недавней информацией, российская нефть марки Urals в последнее время торговалась выше потолка и только недавно вернулась к уровню в 60 долларов за баррель.
Сообщается, что страны G7 пока не планируют менять ценовой потолок, но Евросоюз думает об ужесточении мер контроля за действующим порогом цен, разрабатывая двенадцатый пакет санкций против России.
В Москве не раз отмечали, что российская экономика успешно справляется с западным санкционным давлением. Однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле "не носят розовых" очков и понимают, что попытки сдерживания страны будут только усиливаться.