МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Старший советник президента США Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн заявил, что арабские нефтедобывающие государства не станут использовать нефть в качестве оружия, несмотря на давление напряженной обстановки в ближневосточном регионе.

"Нефть время от времени использовалась в качестве оружия с тех пор, как она стала предметом торговли, поэтому мы всегда беспокоимся об этом и работаем против этого, но я думаю, что до сих пор этого не произошло", — заявил Хохштейн в интервью изданию Financial Times.

Издание отмечает уверенность Хохштейна в том, что арабские производители нефти не будут ею манипулировать, несмотря на растущее недовольство на Ближнем Востоке по поводу бомбардировок сектора Газа.

По его словам, то, что цены на нефть остаются стабильными, несмотря на активные конфликты, затрагивающие Россию и страны Персидского залива, где ракеты летают рядом с местами добычи, показывает, что США "справляются с этим достаточно хорошо". Тем не менее он отметил, что ситуация развивается и отдыхать нельзя.

"Я думаю, что мы достигли понимания с производителями в США, производителями на Ближнем Востоке и во всем мире… Мы не всегда приходим к согласию, но дело в том, что мы можем работать вместе", — добавил советник.