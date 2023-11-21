МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство России рассматривает введение дополнительных мер стимулирования добычи трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗов), заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Россия намерена нарастить долю в мировом экспорте водорода, заявил Новак

"Дальше будем… смотреть и при необходимости принимать решения о стимулировании дополнительном отдельных залежей, либо… Минприроды действительно сейчас делает единый классификатор… тогда будем в соответствии с классификатором. Но нам никуда не деться, могу сказать точно, в связи с тем, что у нас структура запасов и добываемой нефти идет в сторону ТРИЗов, нам нужно будет создавать условия для того, чтобы обеспечить сохранение объемов добычи в соответствии с нашими планами", — сказал он.

Новак напомнил, что в РФ действует федеральный проект разработке ТРИЗов, в котором активно участвуют и заинтересованные местные власти, и компании. Он, в частности, направлен на разработку технологий для добычи "трудных запасов". Так, компании в рамках проекта создают добавки, специальное оборудование, объяснил вице-премьер.

"Пока, с точки зрения экономики, если говорить об общей системе налогообложения, безусловно, это невыгодно и неконкурентоспособно, поэтому применяются различные меры, начиная с 2012 года… Последнее, что было принято, это восстановление ранее отмененных льгот по вязкой и сверхвязкой нефти", — добавил Новак.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день в России на трудноизвлекаемые запасы приходится 30% добычи нефти, или 166 миллионов тонн в год. К 2050 году ожидается, что это доля может вырасти до 70%.