МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на цены нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на энергетической конференции в Норвегии, передает агентство Рейтер. Цена на российскую нефть Urals вернулась к уровню ценового потолка

Однако, по его словам, война в секторе Газа между Израилем и боевой палестинской группировкой ХАМАС держит нефтяной рынок в напряжении.

"Если одна или несколько нефтедобывающих стран региона окажутся непосредственно вовлечены в конфликт, мы можем увидеть последствия", — цитирует Бироля агентство.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.