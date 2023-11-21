СМИ: МЭА пока не видит серьезного влияния конфликта в Израиле на нефтяные цены
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на цены нефти, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на энергетической конференции в Норвегии, передает агентство Рейтер.
Однако, по его словам, война в секторе Газа между Израилем и боевой палестинской группировкой ХАМАС держит нефтяной рынок в напряжении.
"Если одна или несколько нефтедобывающих стран региона окажутся непосредственно вовлечены в конфликт, мы можем увидеть последствия", — цитирует Бироля агентство.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://1prime.ru/oil/20231121/842326124.html