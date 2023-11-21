МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в 2024 году на мировом рынке нефти будет небольшой избыток предложения, даже если ОПЕК+ продлит сокращение добычи, пишет агентство Рейтер со ссылкой на главу отдела нефтяных рынков и промышленности МЭА Торил Босони. Правительство дополнительно простимулирует добычу нефти

"В 2024 году на мировом рынке нефти будет наблюдаться небольшой избыток предложения, даже если страны ОПЕК+ продлят сокращение добычи на следующий год, сказала во вторник агентству Рейтер глава отдела нефтяных рынков и промышленности Международного энергетического агентства", — передает агентство.

Однако, по словам Босони, в настоящее время на рынке нефти наблюдается дефицит, и запасы сокращаются "быстрыми темпами", добавляет агентство. "Мировые запасы нефти находятся на низком уровне, что означает риск повышенной волатильности в случае неожиданностей как со стороны спроса, так и со стороны предложения", — приводятся в сообщении слова представителя МЭА.

В минувшую пятницу Рейтер сообщил со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс рассмотрит вопрос о дополнительных сокращениях поставок нефти на ближайшем заседании в ноябре после падения мировых цен почти на 20% с конца сентября.

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября прошлого года вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.