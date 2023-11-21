2023-11-21T16:13:21+03:00
2023-11-21T16:13:21+03:00
2023-11-21T16:13:21+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231121/842328026.html
Путин рассказал об обеспечении Таджикистана российскими нефтепродуктами
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия почти на 100 процентов обеспечивает Таджикистан в нефтепродуктах без взимания таможенных пошлин, заявил глава государства Владимир Путин. Президент России 21 ноября, во... ПРАЙМ, 21.11.2023
нефть, энергетика, новости, владимир путин, нефтепродукты, таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327967.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327967.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327966.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327966.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327954.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84232/79/842327954.jpg
https://1prime.ru/oil/20231121/842326218.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия почти на 100 процентов обеспечивает Таджикистан в нефтепродуктах без взимания таможенных пошлин, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент России 21 ноября, во вторник, провел переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.
"При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что поставки осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин.
По словам Путина, в Таджикистане активно работает "Газпром нефть", которой принадлежат пять нефтебаз и 44 заправочных станции.