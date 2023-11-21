МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия почти на 100 процентов обеспечивает Таджикистан в нефтепродуктах без взимания таможенных пошлин, заявил глава государства Владимир Путин. МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году

Президент России 21 ноября, во вторник, провел переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

"При обсуждении тематики взаимодействия в энергетике отмечалось, что Россия почти полностью обеспечивает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что поставки осуществляются без взимания экспортных таможенных пошлин.

По словам Путина, в Таджикистане активно работает "Газпром нефть", которой принадлежат пять нефтебаз и 44 заправочных станции.