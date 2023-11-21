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Американские военные нелегально вывезли из Сирии автоцистерны с нефтью
Нефть
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Военнослужащие США перегнали 50 автоцистерн с нефтью из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход Аль-Махмудия, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По... ПРАЙМ, 21.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, нефть, сша, сирия, ирак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КАИР, 21 ноя — ПРАЙМ. Военнослужащие США перегнали 50 автоцистерн с нефтью из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход Аль-Махмудия, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
По данным издания, колонна направлялась к американским базам на севере Ирака. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории с сирийскими месторождениями нефти и газа в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, отметило агентство.
Официальный Дамаск считает присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством, направленными на открытое хищение нефти.
С 2011 года сирийский нефтяной и минерально-сырьевой сектор подвергся ущербу в размере 115 миллиардов долларов, поэтому Дамаск требует от ООН обязать Вашингтон выплатить компенсацию за разграбление природных ресурсов страны.