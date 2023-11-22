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2023
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В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, сообщил посол
Нефть
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В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, всего в текущем году пакистанские компании закупили в России нефти на 20 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 22.11.2023
нефть, энергетика, новости, пакистан, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, всего в текущем году пакистанские компании закупили в России нефти на 20 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали.
"Пакистан и Россия активно вовлечены в переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики. Первая пилотная партия сырой нефти прибыла в Пакистан в июне. Кстати, хочу сказать, что частные компании активно взаимодействуют со своими партнерами в России, покупают нефть. И вскоре в Пакистан будет доставлена уже третья партия нефти, которая сейчас находится в пути", — сказал посол.
В целом, по его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму в 20 миллионов долларов.
"Импорт из России – это в основном поставки пшеницы (550,1 миллиона долларов США) и сырой нефти (20 миллионов долларов США)", — отметил Джамали.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.