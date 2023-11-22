МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, всего в текущем году пакистанские компании закупили в России нефти на 20 миллионов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. Аналитик назвал пакистанский рынок привлекательным для российской нефти

"Пакистан и Россия активно вовлечены в переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики. Первая пилотная партия сырой нефти прибыла в Пакистан в июне. Кстати, хочу сказать, что частные компании активно взаимодействуют со своими партнерами в России, покупают нефть. И вскоре в Пакистан будет доставлена уже третья партия нефти, которая сейчас находится в пути", — сказал посол.

В целом, по его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России сырой нефти на сумму в 20 миллионов долларов.

"Импорт из России – это в основном поставки пшеницы (550,1 миллиона долларов США) и сырой нефти (20 миллионов долларов США)", — отметил Джамали.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.