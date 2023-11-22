МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Пакистан и РФ обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали. В Пакистан скоро прибудет третья партия нефти из России, сообщил посол

"В настоящий момент идут переговоры по долгосрочному контракту на поставки нефти из России, как на правительственном уровне, так и на уровне частных компаний. Я не думаю, что в переговорах о долгосрочном контракте есть какие-то сложности, сейчас идет обсуждение технических деталей, включая вопрос оплаты, объема закупок и прочего", — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, какие валюты могут быть использованы для оплаты поставок российских энергоносителей, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "в настоящий момент рассматриваются все опции".

"Исторически, кстати, у нас ранее была и торговля по бартеру. Поэтому вопрос оплаты будет обязательно решен, сейчас все опции на столе", — отметил Джамали.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что Россия обсуждала с Пакистаном долгосрочные поставки нефти в исламскую республику, переговоры еще продолжаются. Газета "Коммерсант" недавно сообщала, что "Сургутнефтегаз", одна из крупнейших в России нефтяных компаний, расширяет поставки нефти в Пакистан. В начале ноября "Сургутнефтегаз" отгрузил новую партию нефти в Пакистан в объеме около 100 тысяч тонн из порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщало издание со ссылкой на данные Kpler. Танкер Clyde Noble 7 ноября загружался в порту Усть-Луга. По данным газеты, нефтекомпания начала поставки в мае, направив аналогичную по объемам партию нефти из Приморска в Карачи. Вторая партия была направлена компанией в августе для нужд крупнейшего в стране НПЗ компании Cnergyico Pk в провинции Белуджистан.

При этом Россия и Пакистан уже несколько месяцев обсуждают долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в октябре допускал возможность импорта около 1 миллиона тонн российской нефти в год, писала ранее газета "Коммерсант".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.