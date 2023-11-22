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Новак оценил переход нефтяных месторождений России на налоговый режим НДД
Нефть
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Более 45 процентов добычи нефти в России уже переведено на налог на дополнительный доход (НДД), заявил вице-премьер России Александр Новак. "Важнейшей задачей отрасли является... ПРАЙМ, 22.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, нефть, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более 45 процентов добычи нефти в России уже переведено на налог на дополнительный доход (НДД), заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Важнейшей задачей отрасли является своевременное восполнение ресурсной базы, повышение эффективности добычи в нефтеносных районах Западной Сибири, а также стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов и проектов на шельфе. Для этого принят комплекс налоговых мер. На налог на дополнительный доход переведено более 45 процентов добычи нефти", — сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.
Новак отметил, что в результате этих мер уже наблюдается увеличение добычи и инвестиций. Это в свою очередь положительно сказывается на бюджетных поступлениях, в том числе в региональные бюджеты.