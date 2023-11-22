МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более 45 процентов добычи нефти в России уже переведено на налог на дополнительный доход (НДД), заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак поручил создать условия для продажи премиального топлива в России

"Важнейшей задачей отрасли является своевременное восполнение ресурсной базы, повышение эффективности добычи в нефтеносных районах Западной Сибири, а также стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов и проектов на шельфе. Для этого принят комплекс налоговых мер. На налог на дополнительный доход переведено более 45 процентов добычи нефти", — сказал он в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

Новак отметил, что в результате этих мер уже наблюдается увеличение добычи и инвестиций. Это в свою очередь положительно сказывается на бюджетных поступлениях, в том числе в региональные бюджеты.