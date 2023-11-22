МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мощности портов для перевалки нефти в России к 2026 году планируется расширить на 32 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт

"Для дальнейшего наращивания поставок нефти на Дальнем Востоке к 2026 году планируется расширение портовой инфраструктуры Козьмино, а также в западных портах Приморска, Усть-Луги, Новороссийска, совокупно на 32 миллиона тонн", — сказал Новак.