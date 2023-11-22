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2023
https://1prime.ru/oil/20231122/842333487.html
Новак раскрыл планы по расширению нефтепортов к 2026 году
Нефть
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Мощности портов для перевалки нефти в России к 2026 году планируется расширить на 32 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в... ПРАЙМ, 22.11.2023
нефть, энергетика, новости, александр новак, нефть, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мощности портов для перевалки нефти в России к 2026 году планируется расширить на 32 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Для дальнейшего наращивания поставок нефти на Дальнем Востоке к 2026 году планируется расширение портовой инфраструктуры Козьмино, а также в западных портах Приморска, Усть-Луги, Новороссийска, совокупно на 32 миллиона тонн", — сказал Новак.