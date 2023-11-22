МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован — это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак усомнился в возможной отмене потолка цен на нефть из России

"На мой взгляд, цены на нефть сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне. Соответственно, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы подробно будем обсуждать на встрече (ОПЕК+ — ред.)", — сказал Новак.

Мировые цены на нефть в ноябре преимущественно снижались, в том числе перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье в Вене. При этом в среду рынки были осторожны, а цены были стабильны. В преддверии очередной встречи различные СМИ сообщают, что участники сделки могут как продлить, так и углубить сокращение добычи.