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2023
https://1prime.ru/oil/20231122/842335927.html
Новак прокомментировал мировые цены на нефть
Нефть
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Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован — это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил... ПРАЙМ, 22.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, мир, россия, нефть, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть объективно отражают текущую ситуацию, а сам рынок сбалансирован — это будет обсуждаться на предстоящей в воскресенье встрече ОПЕК+ в Вене, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На мой взгляд, цены на нефть сегодня объективно отражают существующую картину, они на достаточно хорошем уровне. Соответственно, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы подробно будем обсуждать на встрече (ОПЕК+ — ред.)", — сказал Новак.
Мировые цены на нефть в ноябре преимущественно снижались, в том числе перед встречей ОПЕК+, которая пройдет в воскресенье в Вене. При этом в среду рынки были осторожны, а цены были стабильны. В преддверии очередной встречи различные СМИ сообщают, что участники сделки могут как продлить, так и углубить сокращение добычи.