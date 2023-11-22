МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия и Пакистан в случае заключения долгосрочного контракта на поставки нефти, вероятнее всего, будут использовать в расчетах юани, оплата бартером маловероятна, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Новак раскрыл планы по расширению нефтепортов к 2026 году

В среду посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали заявил в интервью РИА Новости, что Исламабад и Москва обсуждают технические детали будущего долгосрочного контракта на поставку российской нефти, в том числе механизм оплаты и необходимые объемы поставок. Посол напомнил, что исторически между странами была торговля по бартеру, однако сейчас рассматриваются все варианты оплаты.

"Скорее всего, сделка будет проходить в юанях или рублях. Пакистанская валюта России не нужна, поэтому фактически остаются два варианта. Сделка в рублях могла бы повлиять на курс, но так как это сложный механизм, скорее всего, страны договорятся торговать в юанях", — сказал агентству управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.

С ним согласна и консультант "Имплементы" Евгения Попова. По ее словам, важными факторами принятия решения являются ограниченная валютная ликвидность у Пакистана и торговое партнерство России с Китаем, где оплата также производится в юанях.

Что касается возможности оплаты по бартеру, Попова заявила, что такой вариант может быть рассмотрен, "но вряд ли является приоритетным". "Торговля между РФ и Пакистаном является достаточно ограниченной: доля Пакистана во внешнеторговом обороте РФ составляет примерно 0,1%. В любом случае, ключевым вопросом остается объем поставок нефти: если в рамках контракта будут закреплены единичные поставки, то бартер возможен", — сказала эксперт.

Россия и Пакистан уже несколько месяцев обсуждают долгосрочный контракт с Пакистаном на поставку нефти, но пока о его заключении не сообщалось. В октябре министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявлял, что переговоры продолжаются. В том же месяце министр энергетики Пакистана Мухаммад Али допускал возможность импорта 0,7-1 миллиона тонн российской нефти в год. При этом, по данным газеты "Коммерсант", российская компания "Сургутнефтегаз" с мая уж поставляет свою нефть Пакистану.