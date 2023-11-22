МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Встреча ОПЕК+ по-прежнему планируется в Вене 26 ноября, информации об ее переносе пока не было, сообщили РИА Новости два источника в делегациях. Венесуэла готова поддержать любые меры ОПЕК для прекращения войны в Израиле

"У меня нет информации в отношении этого вопроса. Мы все еще отправляемся (в Вену — ред.) завтра", — сказал один из делегатов в ответ на вопрос, действительно ли встреча ОПЕК+ может быть перенесена.

Другой источник агентства заявил, что пока все остается "в силе".

Агентство Блумберг в среду сообщило со ссылкой на источники в альянсе, что встреча ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. По информации издания, это связано с тем, что Саудовская Аравия выразила недовольство добычей нефти другими членами ОПЕК+.

Ранее источники РИА Новости сообщали, что заседание мониторингового комитета и встреча глав делегаций ОПЕК+ пройдет в очном формате в Вене 26 ноября. А накануне, 25 ноября, состоится встреча стран, входящих в ОПЕК.