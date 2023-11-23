МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Кремль традиционно не комментирует информацию по встречам ОПЕК и ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикациях СМИ о причинах переноса этих встреч. ЕС предложил суровое наказание за нарушение потолка цен на российскую нефть

Согласно пресс-релизу организации, встречи ОПЕК и ОПЕК+ были официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября.

"Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут", — ответил Песков на просьбу прокомментировать публикацию агентства Bloomberg, что перенос связан с серьезными разногласиями.

Bloomberg в среду сообщил со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи. На фоне данной публикации мировые цены на нефть утром в четверг продолжали снижаться: по состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18% — до 80,99 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 76,28 доллара.

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на два миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.