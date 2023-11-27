МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до конца ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь — советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В музее-аквариуме Севастополя из-за затопления погибли животные

"В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые "капитанией" порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально два-три метра", — прокомментировал Демин.

"Возможно, завтра будет "окно" в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", — добавил он.