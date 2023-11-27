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2023
https://1prime.ru/oil/20231127/842378601.html
"Транснефть" сообщила о приостановке работ в порту Новороссийска
Нефть
Новости
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Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до... ПРАЙМ, 27.11.2023
нефть, энергетика, транспорт, бизнес, новости, транснефть, шторм, новороссийск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Все работы, связанные с отгрузкой нефти в порту Новороссийска остановлены из-за шторма, хотя ветер стихает, но волна остается примерно 2-3 метра, а шторм по прогнозам продлится до конца ноября, сообщил РИА Новости пресс-секретарь — советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В Новороссийске шторм, все работы остановлены. По факту в ноябре вводимые "капитанией" порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально два-три метра", — прокомментировал Демин.
"Возможно, завтра будет "окно" в шторме, который по прогнозу продлится до конца месяца", — добавил он.