МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Поставщики в ближайшие дни пока не будут перенаправлять нефть и металлы из-за шторма на юге России в другие порты: это долго и дорого, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Названа валюта, за которую Пакистан может покупать российскую нефть

"Транснефть" и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ранее в понедельник сообщили, что остановили отгрузки нефти из-за шторма в Черном море.

"В подобных условиях вести их (нефти и металлов — ред.) перевалку на корабли однозначно рискованно. Однако их поставщики не будут в ближайшие дни перенаправлять их в другие порты – это дорого и может занять время, плюс нужно еще договориться с перевозчиками, которые согласятся, например, доставить нефть из Новороссийска в Санкт-Петербург", — прокомментировал собеседник агентства.

Что касается цен, то эксперт не ждет сильного подорожания нефти, стали или меди на мировом рынке из-за шторма в Чёрном море.

"Рынки пока не чувствуют влияния штормов — скажем, нефть сорта Brent сегодня с полудня подешевела с 80,63 до 79,65 долларов за баррель и сейчас медленно пытается расти (в цене- ред.), добравшись до 80,08 доллара. Не исключено, что она еще поднимется повыше, хотя и вряд ли пробьёт к вечеру отметку 82 доллара. Котировки цветных металлов на London Metal Exchange проблем в Черном море вообще не заметили", — заключил он.