МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Наиболее вероятным результатом заседания ОПЕК+ 30 ноября станет продление добровольных сокращений экспорта и добычи нефти России и Саудовской Аравии, изменение квот также возможно, но с меньшей вероятностью, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. Заседание ОПЕК+ могут снова перенести, сообщили СМИ

Конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи. Тем не менее, аналитики уверены, что несмотря на разногласия в альянсе, лидером в стабилизации нефтяного рынка останется Саудовская Аравия.

"Наиболее вероятным решением стран-участниц ОПЕК+ станет продление соглашения на текущих условиях, без дополнительного ужесточения квот: отмена сокращений добычи маловероятна на фоне рисков формирования профицита, а также снижения цен в последние месяцы, в то время как величина потенциального избытка предложения не столь велика, чтобы оказать ощутимое воздействие на котировки, в связи с чем дополнительные ограничения со стороны ОПЕК+ могут оказаться избыточной мерой", — сказал старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин.

"Также, по тем же причинам, с высокой вероятностью, можно ожидать и пролонгации добровольных сокращений добычи и экспорта со стороны Саудовской Аравии и России на текущих условиях", — добавил он.

В том, что какие-либо меры на заседании будут приняты, уверен и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. По его словам, в ситуации спуска цены на мировой нефтяной бенчмарк Brent ниже 80 долларов за баррель и опасений замедления спроса 2024 году альянсу необходимо четко обозначить свою приверженность цели поддерживать рынок нефти в любой ситуации. "Высока вероятность продления добровольных сокращений Саудовской Аравией и Россией, как минимум, еще на месяц", — пояснил он.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ

Основным фактором, который будет способствовать тому, что ОПЕК+ примет новые решения, эксперты называют падающие цены на нефть. С уровней в 93-96 долларов, наблюдавшихся в сентябре, котировки Brent опустились примерно до 80 долларов и падали даже ниже. То есть за два с небольшим месяца мировые цены потеряли порядка 15%. Дополнительным понижающим фактором стало и то, что ОПЕК+ отложил встречу на несколько дней. Песков рассказал о контактах России по линии ОПЕК+

По словам директора по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, по меньшей мере, Саудовская Аравия и Россия должна заявить о продлении своего добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей и экспорта на 300 тысяч баррелей в сутки соответственно на первый квартал 2024 года.

"У Саудовской Аравии в этих условиях почти нет вариантов: все ждут от нее продления добровольного ограничения добычи на 1 миллион баррелей, принятого на себя летом, по крайней мере, на первый квартал 2024 года. Продления добровольного ограничения экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки ждут и от России. Если они откажутся от этих шагов, то цены почти неизбежно пойдут вниз. Хотя сами по себе эти решения тоже не защищают цены от дальнейшего плавного снижения", пояснил Белогорьев.

По его словам, в течение всего 2023 года цены на эталонные сорта нефти стремятся к 70 долларам за баррель, но их каждый раз останавливает "рука" ОПЕК+. "Эта игра "тяни – толкай", весьма вероятно, продолжится и в 2024 году", — отметил Белогорьев.

Эксперт ИРТТЭК Кирилл Родионов, в свою очередь, отмечает, что сложность в регулировании рынка со стороны ОПЕК+ сейчас в том, что мировые котировки уже "отыграли" новости о текущем и грядущем сжатии предложения со стороны ОПЕК+, при этом нефтяной рынок из дефицитного стал профицитным. Так, по данным Управления энергетической информации США, на которые ссылается эксперт, в третьем квартале 2023 года спрос превышал предложение на 90 тысяч баррелей в сутки, тогда как в четвертом квартале разрыв увеличится до 200 тысяч баррелей, в том числе из-за роста добычи в США.

Так, добавляет эксперт ИЭФ Белогорьев, на нефтяной рынок сильно давят, толкая цены вниз, два основных, вполне традиционных, фактора. Первый — ожидание торможения спроса, проявляющееся в "навязчивых" разговорах про рецессию в Европе и падение темпов роста экономики в Китае. Второй — довольно оптимистичные оценки мировой добычи в 2024 году.

И, кроме решения ОПЕК+, единственным значимым фактором, способным поддержать цены, может быть риск для морской транспортировки российской нефти через датские проливы, но все зависит от того, насколько серьезно участники рынка готовы к этому отнестись, заключил Белогорьев.

А ЧТО ТАМ С АФРИКОЙ

ОПЕК+ не объяснял, с чем связан перенос заседания на несколько дней, однако иностранные СМИ сообщали со ссылкой на делегатов в альянсе, что это связано с недовольством Саудовской Аравии слишком высокими квотами африканских стран, в частности, Анголы и Нигерии. Это вызвало предположения о возможном выходе Анголы, одного из крупнейших нефтяных производителей континента, из альянса. Однако, по словам представителя Анголы в ОПЕК Эштевана Педру, которого цитировал Блумберг, страна не планирует выходить из соглашений. Встреча ОПЕК пройдет по готовности, заявил Песков

Тем временем представитель Нигерийской государственной нефтяной компании NNPC Олуфеми Соней заявлял агентству Рейтер, что страна увеличивает свою добычу нефти. Сейчас добыча составляет 1,7 миллиона баррелей в сутки, а до конца года планируется ее нарастить до 1,8 миллиона. При этом, сейчас квота Нигерии в ОПЕК+ — 1,742 миллиона баррелей в сутки, в следующем году она должна снизиться до 1,38 миллиона.

При этом, представитель Нигерии в ОПЕК Габриэль Таниму Адуда заявил Рейтеру, что не знает ни о каких разногласиях с остальными членами ОПЕК+ по поводу целевых показателей добычи его страны, и продолжающиеся неформальные дискуссии в альянсе — "скорее вопрос поиска соглашения".

Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что переговоры в ОПЕК+ "идут тяжело", и заседание может быть еще перенесено. Однако пока официальных сообщений от альянса не было.

Эксперт ИРТТЭК Родионов напомнил со ссылкой на данные S&P Global Platts, что добыча в пяти африканских странах ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+ — Алжире, Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее и Габоне — в октябре была ниже уровня квот на 394 тысячи баррелей в сутки.

"В этом отношении для дальнейших перспектив сделки гораздо большее значение имеет вопрос о том, будет ли Саудовская Аравия продлевать решение о добровольном сокращении добычи на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, срок которого истекает в конце нынешнего года. Поэтому причина разногласий внутри ОПЕК+ — не столько в физическом распределении квот, сколько в нежелании Саудовской Аравии нести основное бремя сокращения добычи, особенно в условиях роста предложения вне ОПЕК+, который приводит к изменению баланса на нефтяном рынке", — объяснил Родионов.

По мнению же управляющего директора компании "Русэнергопроект" Максима Канищева, ОПЕК+ может пересмотреть целевые показатели Анголы и Нигерии, "с учетом их производственных возможностей и динамики рынка". Тем не менее, по словам Тимонина из "Имплементы", Россия и Саудовская Аравия, вероятно, останутся общепризнанными лидерами, обеспечивая добровольные сокращения сверх квот.

КАК ПОКА СОКРАЩАЕМ

Альянс ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября прошлого года вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. Нигерия в преддверии заседания ОПЕК+ сообщила, что наращивает добычу нефти

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.