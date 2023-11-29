2023-11-29T19:02:42+03:00
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2023
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Equinor продает свой бизнес в Нигерии компании Chappal Energies
Нефть
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Норвежская государственная энергетическая компания Equinor продает свой нигерийский бизнес энергетической компании Chappal Energies, сообщает Equinor в своем пресс-релизе... ПРАЙМ, 29.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor продает свой нигерийский бизнес энергетической компании Chappal Energies, сообщает Equinor в своем пресс-релизе.
"Компании Equinor и Chappal Energies заключили соглашение о продаже Equinor Nigeria Energy Company (ENEC), которая владеет 53,85% акций нефтегазового месторождения OML 128", — говорится в сообщении.
Уточняется также, что в сделку входит паевая доля Equinor в нефтяном месторождении Agbami, оператором которого является американская Chevron. Доля Equinor составляет 20,21%, на компанию приходилось 26 тысяч баррелей добываемой нефти в день.
Закрытие сделки зависит от получения необходимых разрешений от регуляторов и выполнения определенных условий, добавляется в релизе.
Согласно компании, Equinor присутствовала в Нигерии с 1992 года и внесла свой вклад в разработку главного месторождения страны — Agbami. С момента начала добычи в 2008 году общий объем полученной нефти составил более 1 миллиарда баррелей.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.