МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor продает свой нигерийский бизнес энергетической компании Chappal Energies, сообщает Equinor в своем пресс-релизе. Норвежская Equinor договорилась о поставках газа с немецкой RWE

"Компании Equinor и Chappal Energies заключили соглашение о продаже Equinor Nigeria Energy Company (ENEC), которая владеет 53,85% акций нефтегазового месторождения OML 128", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в сделку входит паевая доля Equinor в нефтяном месторождении Agbami, оператором которого является американская Chevron. Доля Equinor составляет 20,21%, на компанию приходилось 26 тысяч баррелей добываемой нефти в день.

Закрытие сделки зависит от получения необходимых разрешений от регуляторов и выполнения определенных условий, добавляется в релизе.

Согласно компании, Equinor присутствовала в Нигерии с 1992 года и внесла свой вклад в разработку главного месторождения страны — Agbami. С момента начала добычи в 2008 году общий объем полученной нефти составил более 1 миллиарда баррелей.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.