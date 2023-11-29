МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК+ рассматривает возможность нового сокращения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в день, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эксперты спрогнозировали итог встречи ОПЕК+

"ОПЕК и ее союзники во главе с Россией рассматривают возможность нового сокращения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в день, несмотря на напряженность на нефтяных рынках на фоне конфликта на Ближнем Востоке", — пишет издание со слов источников в альянсе.

По информации издания, такое решение ОПЕК+ может принять на своей встрече в четверг, 30 ноября, однако оно не гарантировано и встречает сопротивление со стороны некоторых стран-участниц. Против снижения квот выступают Нигерия, Ангола и ОАЭ.

Конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей.

Кроме того, Россия в марте начала сокращения добычи нефти сверх квот — на 500 тысяч баррелей в сутки. В апреле к ней присоединился и ряд других членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, которая также решила добровольно снижать добычу на 500 тысяч баррелей. В итоге общее добровольное снижение добычи составило 1,66 миллиона баррелей. Оно продлится до конца 2024 года.