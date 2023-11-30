МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Частые изменения в системе налогообложения нефтяной отрасли России неблагоприятно влияют на долгосрочное инвестиционное планирование и возможность осуществления уже имеющихся проектов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Сечин назвал долю энергетики в структуре экспорта из России в Китай

"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей", — сообщил глава компании.

По словам Сечина, использование "виртуальных" затрат на фрахт по уже несуществующим маршрутам доставки российской нефти в Европу без учета реальных транспортных расходов и других издержек сильно препятствует реализации долгосрочных проектов.