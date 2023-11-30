2023-11-30T09:18:07+03:00
2023-11-30T09:18:07+03:00
2023-11-30T09:18:07+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20231130/842412924.html
Сечин раскрыл, что препятствует долгосрочным инвестициям в нефтяной отрасли
Нефть
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Частые изменения в системе налогообложения нефтяной отрасли России неблагоприятно влияют на долгосрочное инвестиционное планирование и возможность осуществления уже имеющихся... ПРАЙМ, 30.11.2023
нефть, энергетика, экономика, новости, россия, роснефть, игорь сечин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Частые изменения в системе налогообложения нефтяной отрасли России неблагоприятно влияют на долгосрочное инвестиционное планирование и возможность осуществления уже имеющихся проектов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей", — сообщил глава компании.
По словам Сечина, использование "виртуальных" затрат на фрахт по уже несуществующим маршрутам доставки российской нефти в Европу без учета реальных транспортных расходов и других издержек сильно препятствует реализации долгосрочных проектов.