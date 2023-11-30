МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Импорт нефти из России в Индию в ноябре вырос благодаря завершению регламентных работ на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а также росту потребления топлива во время фестиваля Дивали. Об этом свидетельствуют данные Kpler и Vortexa. СМИ: Индия отказалась оплачивать российскую нефть в юанях

По подсчетам Kpler и Vortexa, поставки нефти из РФ в Индию в ноябре выросли на 9% и 5% в месячном сопоставлении, до 1,73 млн баррелей в день и 1,68 млн баррелей в день соответственно.

В указанных агентствах пересмотрели оценку импорта в октябре, и теперь она предполагает 1,58 млн баррелей в день (согласно Kpler) и 1,6 млн баррелей в день (согласно Vortexa). На протяжении каждого отчетного месяца оба агентства заново оценивают имеющиеся данные.

Между тем в мае ввоз российской нефти в Индию составлял около 2 млн баррелей в день. Некоторое снижение текущего объема импорта связано с резким сужением дисконта.

"Индия снова наращивает объемы импорта, поскольку в начале ноября завершились регламентные работы на некоторых НПЗ. Таким образом, сейчас почти все перерабатывающие предприятия увеличивают загруженность, чтобы (сполна) удовлетворять растущий внутренний спрос", — отметил Виктор Катона, аналитик Kpler.

"(Российская) марка Urals до сих пор достается Индии с дисконтом в 4-5 долларов по сравнению с маркой Dubai, в связи с чем она остается более предпочитаемым (импортным вариантом), выигрывая у ближневосточной нефти", — добавляет Катона.

Индийские НПЗ в основном заключают годовые контракты с ближневосточными производителями нефти, такими как Саудовская Аравия. При этом оба агентства отмечают, что в ноябре потребление саудовской нефти индийскими перерабатывающими предприятиями упало более чем на 25% по сравнению с октябрем.

Импорт в декабре может составить 1,7-1,8 млн баррелей в день или выше, так как потребление дизтоплива в Индии достигает сезонного пика, предполагает Катона из Kpler.

Тем не менее вероятность попадания танкеров с российской нефтью под санкции США может ограничить аппетиты индийских НПЗ, добавляет он.