МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Заседание конференции ОПЕК началось в онлайн-формате, министры обсудят на нем внутреннюю повестку и ситуацию на рынке нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Цены на нефть немного выросли в преддверии заседания ОПЕК+

ОПЕК не может в одиночку, без своих партнеров, не входящих в организацию, решить судьбу сделки об ограничении добычи нефти ОПЕК+. Однако организация может определить внутреннюю позицию в отношении дальнейшего курса альянса. Окончательно же судьба соглашения будет определена на заседании всех глав делегаций ОПЕК+, которая также пройдет позднее в четверг онлайн.

Ранее сообщалось, что конференция ОПЕК, а также заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+, которые должны были состояться в Вене 25-26 ноября, были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось больше времени для того, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.

По оценкам опрошенных РИА Новости экспертов, ключевым решением все же станет продление дополнительных добровольных сокращений России и Саудовской Аравии, а значительное изменение квот маловероятно.

ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.

У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.